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16:20, 5 апреля 2023Мир

Берлускони госпитализировали

Бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони госпитализировали из-за возможной пневмонии

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в кардиологическое отделение интенсивной терапии миланской клиники Сан-Раффаэле из-за возможной пневмонии. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Состояние политика стабильное. Берлускони поступил в медучреждение с проблемами с дыханием. Его лечат антибиотиками.

По словам вице-премьера, министра иностранных дел и вице-председателя партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни, экс-глава итальянского правительства может разговаривать. Отмечается, что Берлускони был госпитализирован из-за болезни, «которая не была долечена в прошлый раз».

Ранее Сильвио Берлускони выписали из миланской клиники, куда он был госпитализирован 28 марта для прохождения обследования. 86-летний политик, лидер партии «Вперед, Италия», пожаловался на боль 27 марта. Уточняется, что он обратился в медучреждение самостоятельно.

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Виктория Кондратьева
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