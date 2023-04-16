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21:43, 16 апреля 2023Мир

Стало известно об улучшении состояния Берлускони

Экс-премьера Италии Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони. Фото: Remo Casilli / Reuters

Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшилось, его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, сообщает издание Corriere della Sera.

Младший брат политика Паоло подтвердил, что итальянский экс-премьер больше не находится в реанимации.

Берлускони был госпитализирован 5 апреля, его доставили в кардиологическое отделение интенсивной терапии миланской клиники Сан-Раффаэле. Изначально предполагалось, что у политика пневмония, однако позже врачи диагностировали у него рак крови.

Лечащий врач Берлускони назвал сложной ситуацию со здоровьем своего пациента. Однако, по его словам, организм политика хорошо реагирует на терапию.

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Марина Совина
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