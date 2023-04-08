Лечащий врач Берлускони рассказал о его состоянии

Лечащий врач Берлускони Дзангрилло назвал сложной ситуацию со здоровьем политика

Ситуация со здоровьем бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, у которого диагностировали лейкемию, является сложной. Так о состоянии политика в беседе с ANSA высказался его лечащий врач, руководитель миланской больницы Сан-Раффаэле Альберто Дзангрилло.

«Я спокоен, прежде всего потому, что мы делаем все возможное. Даже перед лицом серьезной патологии, в действительно сложной ситуации, он хорошо реагирует на терапию», — отметил он.

Один из источников агентства в сфере здравоохранения добавил, что 86-летний Берлускони уже просит отпустить его из больницы домой.

Ранее ANSA уже писало, что организм политика хорошо реагирует на лечение рака крови. Утверждалось также, что форму лейкемии, которую обнаружили у Берлускони, часто диагностируют у людей его возраста.

О диагностированном у Берлускони раке крови стало известно 6 апреля. За день до этого экс-премьера Италии госпитализировали.