Стала известна реакция организма Берлускони на лечение рака крови

ANSA: организм экс-премьера Италии Берлускони положительно реагирует на лечение рака крови

Организм бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который ранее был госпитализировали из-за рака крови, положительно реагирует на химиотерапию. Диагностируемый у него тип лейкоза может быть вылечен, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники, близкие к политику.

Отмечается, что состояние 86-летнего Берлускони за последние сутки улучшилось — его организм положительно реагирует на терапию, которая проводится с применением антибиотиков. Источники уточнили, что обнаруженная у него форма лейкемии часто встречается у людей в его возрасте и, как правило, лечится минимально инвазивными методами.

Берлускони 5 апреля доставили в кардиологическое отделение интенсивной терапии миланской клиники Сан-Раффаэле. Его положили в отделение реанимации и интенсивной терапии спустя неделю после последней госпитализации.