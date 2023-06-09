Берлускони госпитализировали

Бывшего премьера Италии Берлускони вновь госпитализировали

Бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони вновь госпитализировали в миланскую клинику «Сан-Раффаэле». Об этом сообщило агентство ANSA.

Отмечается, что политик попал в больницу менее чем через месяц после своего предыдущего длительного пребывания в «Сан-Раффаэле». В последний раз он был выписан 19 мая после 45 дней пребывания в больнице.

5 мая экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, у которого диагностировали лейкемию, или рак крови, приступил к политической работе. По словам главы итальянского МИД Антонио Таяни, политик выздоравливает, и самый сложный этап лечения пройден. Дипломат добавил, что бывший премьер уже полностью приступил к работе из палаты в клинике.