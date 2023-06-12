Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 12 июня 2023Россия

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони, назвав его другом

Фото: Zunino Celotto / Getty Images

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Обращение российского лидера к президенту Италии Серджо Маттарелле опубликовано на официальном сайте Кремля в понедельник, 12 июня.

«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом. Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях», — заявил Путин, отметив также чувство юмора и оптимизм, которые были присущи итальянскому экс-премьеру.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Боррель назвал возможный срок начала переговоров России и Украины
    Названы самые дружелюбные по отношению к России страны
    Москвичам назвали сроки наступления жары в Москве
    В Скандинавии объявили бойкот производителю продуктов из-за его работы в России
    США запланировали перестроить Совбез ООН ради решения конфликта на Украине
    Путин поздравил граждан с Днем России
    Джулия Робертс обратилась к Пепу Гвардиоле
    Российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
    В Минобороны заявили о восьми сбитых беспилотниках ВСУ и перехвате «Точки-У»
    В Москве вырос спрос на апартаменты без окон
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.