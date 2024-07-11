Бывший любовник королевы Испании раскрыл ее секреты. Теперь его преследуют террористы и спецслужбы

Clarín: любовник испанской королевы Летиции раскроет правду о ее семье в книге

Осенью 2023 года предприниматель Хайме дель Бурго заявил, что королева Испании Летиция была его любовницей. Разгорелся скандал, в котором его обвинили в сексизме и нарушении тайны личной жизни. Несмотря на это он продолжает делиться подробностями отношений с королевой и публично выступать против династии Бурбонов, занимающей испанский престол. В недавнем интервью дель Бурго рассказал об угрозах, с которыми сталкивался, и объяснил, почему не любит нынешнего короля Испании.

Кто такой Хайме дель Бурго

О тайном романе Хайме дель Бурго и испанской королевы стало известно в конце ноября 2023 года, когда вышла книга испанского журналиста Хайме Пеньяфиэля «Летиция и я». Недостающие детали предприниматель добавил в постах для X (Twitter).

Селфи Летиции Фото: @JaimeDelBurgo

В подтверждение своих слов предприниматель опубликовал селфи Летиции, которое она якобы прислала, будучи беременной первой дочерью. На фотографии она укутана в шаль из пашмины, которая, по словам дель Бурго, раньше принадлежала ему. Как утверждает предполагаемый любовник королевы, селфи сопровождало откровенное сообщение.

Любовь. Я ношу твою пашмину. Так я чувствую тебя рядом с собой. Она заботится обо мне. Она защищает меня. Я считаю часы, чтобы встретиться снова. Люблю тебя. Здесь прощаюсь. Твоя Летиция

Хайме дель Бурго познакомился с будущей королевой еще в 1990-х годах, когда она работала тележурналисткой. В 2002 году он хотел сделать ей предложение, но узнал о ее серьезных отношениях с неким «дипломатом» и не решился. Этой загадочной персоной оказался старший сын испанского короля Хуана Карлоса — принц Филипп. Летиция вскоре вышла замуж за принца, а дель Бурго был свидетелем на свадьбе и, по его словам, они с другом даже оплатили наряды ее семьи.

Впоследствии, рассказывает предприниматель, он дружил с Филиппом и даже помогал в воспитании королевских дочерей — принцессы Леонор, появившейся на свет в 2005 году, и инфанты Софии, родившейся в 2007 году. Отношения дель Бурго с Летицией, по его утверждению, продолжались до 2011 года. Через год ему все же удалось с ней породниться, но не так, как он когда-то планировал. Предприниматель стал супругом младшей сестры Летиции, но развелся с ней в 2014 году.

В том же году Хуан Карлос отрекся от престола после череды коррупционных и любовных скандалов. Началом конца для него был роман с Коринной Сайн-Витгенштейн-Сайн, не только любовницей испанского монарха, но и его ближайшей помощницей и советником. Филипп стал королем Испании, а Летиция — королевой-консортом.

Отношения Летиции и Хайме дель Бурго

В интервью аргентинской газете Clarín предприниматель поделился новыми секретами Летиции. Он рассказал, что готовит к публикации автобиографическую книгу «Логос», а также работает над сериалом по ее мотивам, в которых раскроет правду об испанской королевской семье.

Дель Бурго отметил, что Летиции нечего бояться, поскольку он испытывает к ней лишь нежность как к бывшей возлюбленной. Он заявил, что все доказательства их связи он надежно спрятал. В интервью мужчина вспомнил, что они планировали совместное будущее, хотели стать настоящей семьей и состариться вместе.

Мы были семьей. Как я уже говорил, наши отношения были не такими, как у любовников. Любовником здесь в любом случае был он, то есть Филипп Хайме дель Бурго

В своих твитах дель Бурго рассказал, что он обсуждал с Летицией возможность развода с Филиппом. Они якобы даже подумывали нанять суррогатную мать и завести ребенка. В интервью Хайме заявил, что у них были планы сбежать в США, но из них ничего не вышло. «В этом сумасшедшем доме одни являются заложниками других», — объяснил он причину неудачи.

Предприниматель признался, что до сих пор общается с королевой: в последний раз они якобы разговаривали 12 мая. Журналистка аргентинского издания спросила у дель Бурго, разведутся ли, по его мнению, Летиция и Филипп после всех сделанных им заявлений. Тот не ответил ни «да», ни «нет».

Нельзя закончить то, чего не было. Я знаю, что это немного зашифрованный ответ. Но я объясню все, когда придет время

Хайме дель Бурго

Какие угрозы получает бывший любовник испанской королевы

Дель Бурго утверждает, что получает угрозы почти всю свою жизнь. У него были очень сложные отношения с баскскими сепаратистами из террористической организации ЭТА (ETA). С 1960-х годов ее члены вели подпольную борьбу за независимость страны Басков — региона на юго-западе Франции и севере Испании — и построение там социализма. «Это были демоны моего детства», — вспоминает дель Бурго.

По его словам, ЭТА считала своим врагом отца предпринимателя Хайме Игнасио дель Бурго Тахадура. Он был влиятельным консервативным политиком, который отстаивал свободу Наварры и право наваррского народа не входить в состав автономного сообщества страны Басков.

Хайме дель Бурго (слева) и сестра королевы Летиции Фото: Legion-Media

В 2004 году Хайме дель Бурго сам вступил в открытую конфронтацию с ЭТА. Тогда он получил от группировки письмо с требованием заплатить «революционный налог». По его словам, ЭТА много лет практиковала подобную тактику: она вымогала у баскских и наваррских бизнесменов от 50 до 400 тысяч евро на «борьбу за свободу и независимость баскского народа» в обмен на безопасность их семей и их самих. Некоторые испанские предприниматели приняли условия ЭТА, а дель Бурго позвонил на радио, разорвал полученное письмо и послал группировку к черту. С того времени он стал постоянно носить с собой револьвер и нанял личную охрану.

С ЭТА я научился проживать каждый день своей жизни так, будто он был последним. Это заставляет вас смотреть на существование, скажем так, по-другому. Мы все умрем. Это вопрос времени. Страх парализует. Но мы должны набраться смелости, чтобы победить его и сделать то, что считаем нашим долгом Хайме дель Бурго

ЭТА распалась в 2018 году, но дель Бурго все еще не чувствовал себя в безопасности, поскольку на него ополчились экстремисты, готовые «защищать Бурбонов одними зубами и ногтями». Предприниматель называет их «больными людьми», которые считают, что король Филипп и есть их родина Испания. Последний раз, по словам Хайме, угрозы приходили в конце июня 2024 года. Он уже заявил о них в полицию Великобритании, где теперь живет.

Если верить дель Бурго, то его личность интересует не только террористов, но и спецслужбы. Как утверждает предприниматель, за ним следят с 2012 года. «Я знаю, что мои разговоры записываются, мои электронные письма читаются, мои устройства прослушиваются», — объяснил он. Он рассказал, что однажды его дом недалеко от Женевы обыскали сверху донизу.

Когда службы разведки чувствуют, что вы представляете опасность для устоявшихся институтов, то действуют по собственной инициативе. Они считают себя патриотами. А они подонки Хайме дель Бурго

Много раз ценные сведения, которыми обладает дель Бурго, пытались купить, но он не принял ни одного предложения: его давно перестали волновать деньги и слава. Ему удалось достичь предпринимательского успеха, поэтому он до сих пор может позволить себе оставаться независимым.

За что не любят испанскую королевскую семью

Хайме дель Бурго выступает против современного института монархии в Испании. Он считает, что королевская семья превратила страну в «султанат» и каждый день обманывает подданных.

Наша демократия слабая, убыточная, бедная, ирреальная, только кажущаяся, вымышленная. Испанцы — мазохисты, подростки, слабаки. И им нравится, что их насилуют Хайме дель Бурго

Король Филипп с дочерью Леонор Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Дель Бурго считает, что в последнее время коронованные особы перешли все границы. Он обвиняет нынешнюю бурбонскую династию в установлении диктатуры, которая заставляет людей страдать. Даже конституцию, принятую испанским народом в 1978 году, он считает обманом.

Испанцам дали выбор: или демократия при условии вечного правления Бурбонов, или ничего

По словам дель Бурго, король Испании обладает слишком большой властью. «Он знает все обо всех», — утверждает предприниматель. Он отмечает, что на становлении личности Филиппа повлияло его воспитание. По мнению дель Бурго, с детства будущего короля Испании учили: «Сначала Бог, потом святой отец, после ты и только потом все остальные». Так Филипп и разучился понимать реальные проблемы реальных людей. Он просто привык, как говорит дель Бурго, что все склоняют перед ним головы и целуют ему руки.

Он извращенное существо. Король Испании живет, как российский миллиардер, как глава тиранического режима. И это — за счет кармана испанцев Хайме дель Бурго

В чем обвиняют премьер-министра Испании

При этом дель Бурго не является антимонархистом: он хочет, чтобы от власти отошли Бурбоны и в стране были проведены демократические реформы, но с сохранением королевского престола. Он не понимает, почему Бурбоны изгнаны из всех стран, кроме Испании, где им, по его словам, позволяют творить злодеяния.

В мае каталонская газета El Nacional выпустила статью, в которой предположила, что испанская корона пожертвует репутацией Летиции и позволит дель Бурго раскрыть все тайны королевы, если в ответ он пообещает не выступать против принцессы Леонор — старшей дочери Филиппа и Летиции и вероятной наследницы испанского престола. Предприниматель опроверг эту информацию.

Принцесса Леонор, старшая дочь Филиппа и Летиции Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Критика неоднозначного бизнесмена обрушивается не только на королевских особ, но и на других крупных политиков Испании. Так, он назвал премьер-министра страны Педро Санчеса убежденным «красным», лишенным стыда. Предприниматель уверен, что тот хочет быть у власти всю жизнь. Он заявил, что Санчес сформировал свое правительство с помощью членов организации ЭТА. Приход к власти, как утверждает дель Бурго, стоил политику крови тысячи невинных жертв — руки Санчеса и руки Филиппа, разрешившего премьер-министру обращаться за помощью к радикалам, испачканы в крови. В интервью он рассказал, что просил Летицию передать Санчесу следующие слова.

Мне жаль, но я больше не смогу пожать тебе руку. Если бы пришлось, я бы сделал это в перчатках Хайме дель Бурго

В связях с баскскими сепаратистами иногда обвиняют и Летицию. Дель Бурго не высказывался прямо на этот счет, но перепостил сообщение некого пользователя X с ультраправыми взглядами. В нем преследование предпринимателя соотносится с теорией заговора, согласно которой бывшего короля Испании Хуана Карлоса отправили в ссылку по вине Летиции и с подачи баскских сепаратистов.