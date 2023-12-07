Королева Испании попала в скандал. Любовник разоблачил ее измену и показал личное фото. Как за нее вступилась страна?

В Испании разразился скандал: давний знакомый королевы Летиции неожиданно объявил, что она была его любовницей. В подтверждение своих слов он опубликовал ее селфи в пижаме, которое она якобы ему прислала. После этого на него ополчились и противники монархии, и даже ее сторонники, всегда недолюбливавшие Летицию за недостаточно благородное происхождение. Поскольку Испания — одна из немногих стран, где монархи вмешиваются в государственные дела, у скандала есть и политический подтекст.

Королева Испании неоднократно признавалась в любви предпринимателю Хайме Дель Бурго

О своей связи с королевой Летицией заявил предприниматель Хайме Дель Бурго. Сейчас он живет в Великобритании, но хорошо известен и у себя на родине, в Испании. Его бывшая жена — младшая сестра королевы, а отец — влиятельный консервативный политик из баскского региона Наварра. Его версия истории излагается в книге журналиста Хайме Пеньяфиэля «Летиция и я», которая вышла в конце ноября.

Если верить книге, Дель Бурго познакомился с будущей королевой еще в конце 1990-х, когда она была тележурналисткой. В марте 2002 года он решил сделать ей предложение, купил обручальное кольцо и пригласил в роскошный мадридский ресторан. Однако его план сорвался: на свидании Летиция сообщила, что у нее серьезные отношения с неким «дипломатом», которого она недавно встретила. Вскоре стало известно о ее помолвке со старшим сыном короля Испании Хуана Карлоса — принцем Филиппом.

Дель Бурго утверждает, что накануне свадьбы они снова встретились — на этот раз по просьбе Летиции.

Она взяла меня за руку и спросила, почему я так и не сделал ей предложение. Я, разумеется, ничего не ответил, но постарался подбодрить ее, как мог. После ресторана, прежде чем распрощаться, она обратилась ко мне с просьбой: «Никогда меня не оставляй» Хайме Дель Бурго

Дель Бурго был свидетелем на свадьбе Летиции и Филиппа и, по его словам, дружил с королем и даже участвовал в воспитании дочерей королевы — принцессы Леонор, появившейся на свет в 2005 году, и инфанты Софии, родившейся в 2007 году. После рождения Леонор он снова встретился с Летицией у нее дома, и она якобы призналась ему в любви.

В книге утверждается, что их отношения продолжались до 2011 года, когда Летиция неожиданно позвонила Дель Бурго и сказала, что они больше не смогут видеться. В 2012 году предприниматель женился на ее сестре. По утверждению Дель Бурго, в разгар свадьбы королева поцеловала его в щеку и прошептала на ухо: «Мы еще будем вместе». Спустя два года брак распался, и он до сих пор винит в этом Летицию.

Хайме Дель Бурго (справа) и сестра королевы Летиции, 2014 год Фото: Europa Press / Europa Press / Getty Images

Сторонники монархии и бывший король ненавидели Летицию за простое происхождение

Испанская аристократия сразу невзлюбила Летицию. Она была простого происхождения и к тому же разведена: ее первым мужем был учитель литературы, с которым она познакомилась в 16 лет, когда училась в школе. Сторонники монархии считали ее карьеристкой, вышедшей замуж за принца в погоне за статусом и богатством.

Именно так Летицию встретили родители принца Филиппа — королева София и король Хуан Карлос. Пеньяфиэль пишет, что София плакала и просила сына подумать еще. «Женитьба — это на всю жизнь», — предупреждала она.

Что касается короля, то он считал, что журналистов, даже бывших, во дворец лучше не пускать. «Ты уничтожишь монархию!» — говорил он наследнику

Филипп поставил родителям ультиматум: либо они соглашаются с его выбором, либо он отречется от прав на престол. В итоге Хуану Карлосу пришлось сдаться, но его отношение к Летиции не изменилось. Он дал ей обидное прозвище la chacha («горничная» или «прислуга») и не упускал ни одного случая, чтобы ее поддеть. Однажды после речи Летиции о ситуации на Ближнем Востоке Хуан Карлос сказал ей: «Все уже поняли, что ты умная, теперь можешь помолчать».

Позднее Летицию критиковали за попытки контролировать прессу, недостаточно дипломатичное отношение к подчиненным и «отсутствие уважения к некоторым аспектам короны».

Летиция Ортис и принц Филипп до свадьбы, 2003 год Фото: Reuters

Дель Бурго обвинил Летицию в супружеской измене и опубликовал ее селфи в пижаме

В книге Пеньяфиэля отношения Летиции и Дель Бурго описаны очень сдержанно. Автор упоминает их романтические отношения до знакомства с принцем Филиппом, и пишет, что королева призналась ему в любви, когда уже вышла замуж, но не говорит напрямую, что она изменяла мужу.

После выхода книги Дель Бурго написал в соцсети X (Twitter) все, на что не решился автор книги. Он заявил, что его отношения с Летицией не прервались после ее замужества. По его словам, она оставалась его любовницей до 2011 года, и у него сохранились фотографии и видео, которые это подтверждают.

В своих твитах Дель Бурго рассказал, что он обсуждал с будущей королевой Испании возможность развода с Филиппом. Они якобы даже подумывали нанять суррогатную мать и завести ребенка

В подтверждение своих слов предприниматель опубликовал в соцсети X (Twitter) селфи королевы. Он утверждает, что получил его, когда Летиция была беременна. На фото королева Испании одета в пижаму и черную шаль, которая, если верить Дель Бурго, принадлежала ему.

Селфи сопровождалось сообщением со словами «Считаю часы до момента, когда мы снова увидимся». Позднее Дель Бурго удалил твит с фотографией.

Дель Бурго жалуется на угрозы и распространяет теории заговора о связи Летиции с баскскими сепаратистами

Дель Бурго удалил все разоблачительные твиты, в том числе фотографию Летиции в пижаме. Причиной этого, по его словам, стали угрозы, которые он получал. Он не уточнил, от кого именно они исходили и в чем заключались. В книге Пеньяфиэля он утверждал, что из-за связи с королевой испанские спецслужбы пять лет вели за ним слежку.

Даже после удаления твитов Дель Бурго продолжает стоять на своем. «Я не поменял бы ни запятой в удаленных постах», — пишет он в соцсети.

Я не держу зла против тех, кто грозился меня убить. И я не чувствую гордости. Правда есть правда. Я признаю только одного царя на небесах, и его зовут Иисус из Назарета. Ему меня и судить Хайме Дель Бурго

Кроме этого заявления, он перепостил сообщение некого пользователя X с ультраправыми взглядами. В нем его преследование связывается с теорией заговора, согласно которой бывшего короля Испании Хуана Карлоса отправили в ссылку по вине Летиции и с подачи баскских сепаратистов.

До замужества Летиция была тележурналисткой Фото: Reuters

Разоблачения Дель Бурго называют сексистской атакой и покушением на честь и свободу испанцев

Пресс-секретарь испанской королевской семьи, к которому обратилось издание Daily Mail, отказался комментировать высказывания Дель Бурго. Пока Филипп и Летиция делают вид, что ничего не случилось. Они появляются на публике, мило беседуют и полностью игнорируют скандальные обвинения.

Дель Бурго осудили испанские политики и правого, и левого толка. «Летиция — это, возможно, мой классовый враг, но в то же время она жертва преступления против тайны частной жизни», — прокомментировала бывший член парламента Валенсии Эстер Лопес Барсело. Представительница антимонархической партии Unidas Podemos назвала утверждения Дель Бурго «сексистской атакой на тайну частной жизни».

«Защита чести королевы Летиции, ее права на честь — это эквивалент защиты права на честь и свободу каждого испанского гражданина», — пишет влиятельный консервативный журналист Хосе Антонио Сарсалехос. По его мнению, некоторые сторонники монархии до сих пор не могут простить королеве того, что у нее в родословной не было аристократов.