Любовник раскрыл новые секреты королевы Испании

Daily Mail: королева Испании Летиция поддерживает связь с любовником

Предполагаемый любовник испанской королевы Летиции, предприниматель Хайме Дель Бурго, утверждает, что они продолжают поддерживать связь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Когда-то Дель Бурго встречался с Летицией, а позднее женился на ее сестре. В декабре 2023 года он опубликовал селфи, которое королева якобы прислала ему уже после замужества. В новом интервью аргентинской газете Clarín предприниматель раскрыл ее новые секреты.

По словам Дель Бурго, в свое время он и Летиция мечтали создать семью и состариться вместе. Он считает, что их планы разрушил Филипп — в то время принц, а ныне король Испании. «Как я уже говорил, наши отношения были не такими, как у любовников. Любовником здесь в любом случае был он, то есть Филипп», — объясняет Дель Бурго.

В интервью предприниматель признался, что до сих пор общается с королевой: в последний раз они разговаривали 12 мая.

Ранее сообщалось, что, по утверждению любовника Летиции, одно время они подумывали нанять суррогатную мать и втайне от короля завести ребенка. Их встречи якобы прекратились лишь в 2011 году, то есть на седьмой год брака Летиции и Филиппа.