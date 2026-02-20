Реклама

Звезду телешоу арестовали за попытку отравить мужа

Британскую блогершу Джеффри арестовали за попытку отравить мужа препаратами
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Miguel Zagran / Reuters

Британскую блогершу и регулярную участницу испанских ток-шоу Аманду Джеффри арестовали за попытку отравить мужа сильнодействующими препаратами. Об этом пишет The Sun.

Звезду телешоу арестовали на испанской Майорке, ее обвиняют в попытке расправы. Позднее Джеффри выпустили при условии запрета на приближение к супругу. По данным издания, расследование дела продолжается.

Уточняется, что мужу блогерши стало плохо после того, как он выпил стакан вина из ее рук. Он успел позвонить в экстренные службы, после чего потерял сознание. В больнице выяснилось, что его попытались отравить большой дозой транквилизаторов. После выписки из медучреждения муж Джеффри обратился в полицию и обвинил ее в отравлении.

Также известно, что некоторое время назад супруг по настоянию блогерши оформил два полиса страхования жизни. Получателем средств при наступлении страхового случая была указана его жена.

Ранее сообщалось, что бывшую телеведущую Анджелин Мок арестовали в США за расправу над матерью. Обвиняемая при этом заявила, что нанесла матери раны во время самообороны.

