Звезду телешоу арестовали за попытку отравить мужа

Британскую блогершу Джеффри арестовали за попытку отравить мужа препаратами

Британскую блогершу и регулярную участницу испанских ток-шоу Аманду Джеффри арестовали за попытку отравить мужа сильнодействующими препаратами. Об этом пишет The Sun.

Звезду телешоу арестовали на испанской Майорке, ее обвиняют в попытке расправы. Позднее Джеффри выпустили при условии запрета на приближение к супругу. По данным издания, расследование дела продолжается.

Уточняется, что мужу блогерши стало плохо после того, как он выпил стакан вина из ее рук. Он успел позвонить в экстренные службы, после чего потерял сознание. В больнице выяснилось, что его попытались отравить большой дозой транквилизаторов. После выписки из медучреждения муж Джеффри обратился в полицию и обвинил ее в отравлении.

Также известно, что некоторое время назад супруг по настоянию блогерши оформил два полиса страхования жизни. Получателем средств при наступлении страхового случая была указана его жена.

