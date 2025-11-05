Интернет и СМИ
Бывшую телеведущую арестовали за расправу над 80-летней матерью

В США арестовали бывшую телеведущую Анджелин Мок за расправу над матерью
Фото: Sedgwick County Jail

Бывшую телеведущую Анджелин Мок арестовали в США за расправу над матерью. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что в минувшую пятницу, 31 октября, полиция прибыла к дому, где проживала Мок. Снаружи они увидели бывшую ведущую с порезами на руках. В доме они обнаружили ее 80-летнюю мать без сознания с многочисленными ножевыми ранениями. Пожилую женщину доставили в больницу, спасти ее не удалось.

Мок тоже госпитализировали, после чего заключили под стражу по обвинению в расправе над матерью. Сама бывшая телеведущая заявила, что применила нож в целях самообороны.

Анджелин Мок работала ведущей утренних новостей на телеканале FOX 2 News в Сент-Луисе с 2011 по 2015 год.

Ранее стало известно, что ведущего прогноза погоды на американском телеканале WDSU Девона Люси арестовали за нападение на его партнершу. Уточнялось, что при задержании он оказал сопротивление.

