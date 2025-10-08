Ведущего прогноза погоды арестовали за нападение на возлюбленную

В США арестовали ведущего прогноза погоды Люси за нападение на возлюбленную

Ведущего прогноза погоды на американском телеканале WDSU Девона Люси арестовали за нападение на возлюбленную. Об этом пишет журнал People.

Сообщается, что Люси и его возлюбленная поссорились на фестивале в Гретне, штат Луизиана, США, и покинули мероприятие порознь. Вскоре ведущий приехал к женщине домой и продолжил с ней ругаться. В какой-то момент он ударил ее. Отмечается, что в это время в соседней комнате спали дети женщины.

Люси арестовали, ему предъявили обвинения в домашнем насилии и создании угрозы жизни детей. Кроме того, стало известно, что метеоролог отказался предъявить удостоверение личности полиции, прибывшей на место, и оказал сопротивление при задержании.

