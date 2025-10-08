Ведущего прогноза погоды арестовали за нападение на возлюбленную

Ведущего прогноза погоды на американском телеканале WDSU Девона Люси арестовали за нападение на возлюбленную. Об этом пишет журнал People.
Сообщается, что Люси и его возлюбленная поссорились на фестивале в Гретне, штат Луизиана, США, и покинули мероприятие порознь. Вскоре ведущий приехал к женщине домой и продолжил с ней ругаться. В какой-то момент он ударил ее. Отмечается, что в это время в соседней комнате спали дети женщины.
Люси арестовали, ему предъявили обвинения в домашнем насилии и создании угрозы жизни детей. Кроме того, стало известно, что метеоролог отказался предъявить удостоверение личности полиции, прибывшей на место, и оказал сопротивление при задержании.
Ранее сообщалось, что звезду американского реалити-шоу «Гуще, чем вода» (Thicker Than Water) Даймонд Танкард арестовали за нападение на женщину с носком, набитым камнями. Ранее она уже привлекала внимание полиции: в декабре 2024 года ее задержали по обвинению в покушении на убийство.