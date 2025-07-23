Звезду телешоу арестовали за нападение с носком на женщину

Звезду реалити-шоу Thicker Than Water Танкард арестовали за нападение на женщину

Звезду американского реалити-шоу Thicker Than Water («Гуще, чем вода») Даймонд Танкард арестовали за нападение на женщину в магазине. Об этом пишет WSMV.

Сообщается, что 18 июля Танкард схватила за волосы посетительницу супермаркета Walmart и ударила ее носком, набитым камнями. После нападения телезвезда похитила у женщины iPhone и сумку Louis Vuitton. У пострадавшей зафиксировали рваную рану на лбу.

В результате Танкард арестовали по обвинению в краже имущества и нападении с применением оружия. Позднее она выплатила залог в размере 25 тысяч долларов (примерно 1,9 миллиона рублей) и вышла на свободу.

Телезвезда уже привлекала внимание полиции: в декабре 2024 года Танкард задержали по обвинению в покушении на убийство. Уточнялось, что она поссорилась с женщиной, после чего села за руль автомобиля и наехала на оппонентку. Через некоторое время ее отпустили под залог.

Ранее стало известно об аресте звезды американского реалити-шоу «Беременна в 16» (16 and Pregnant) Уитни Первис. Бывшая участница программы распространяла наркотическое вещество, которое привело к летальному исходу у мужчины, которые его употребил.