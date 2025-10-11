Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:04, 11 октября 2025Силовые структуры

У бывшего главного кадровика Минобороны нашли серебряные погоны

ТАСС: У экс-главного кадровика МО РФ генерала Кузнецова нашли серебряные погоны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Серебряные погоны стоимостью более 180 тысяч рублей изъяли при обысках у бывшего начальника управления кадров Министерства обороны России (МО РФ) генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах уточняется, что во время следственных действий у Кузнецова нашли и изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей. Кроме того, у него обнаружили коллекцию из более 80 серебряных монет. Среди них — наборы из Танзании и Казахстана.

В коллекции экс-главного кадровика Минобороны заметили и сувенирные монеты: например, монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Кузнецова задержали 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

    Аналитик объяснил мрачные заявление Запада о России

    Россиянам напомнили о перерасчете некоторых пенсий в ноябре

    У бывшего главного кадровика Минобороны нашли серебряные погоны

    Еще четыре российских аэропорта ограничили полеты

    Иностранным наемникам ВСУ перестали проводить инструктажи по технике безопасности

    В Испании осудили итоги присуждения Нобелевской премии мира

    В российском регионе запретили есть сурков

    В Одессе ухудшился доступ в интернет после удара по подстанции и отключения света

    Карасин рассказал о переговорах о возобновлении авиаперелетов в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости