У бывшего главного кадровика Минобороны нашли серебряные погоны

ТАСС: У экс-главного кадровика МО РФ генерала Кузнецова нашли серебряные погоны

Серебряные погоны стоимостью более 180 тысяч рублей изъяли при обысках у бывшего начальника управления кадров Министерства обороны России (МО РФ) генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах уточняется, что во время следственных действий у Кузнецова нашли и изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей. Кроме того, у него обнаружили коллекцию из более 80 серебряных монет. Среди них — наборы из Танзании и Казахстана.

В коллекции экс-главного кадровика Минобороны заметили и сувенирные монеты: например, монета из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

Кузнецова задержали 13 мая 2024 года. Тогда ему вменили получение взятки в виде дома и участка на общую сумму 30,5 миллиона рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна.