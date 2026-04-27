Мужчина выложил фото находки и получил совет отнести ее в музей

Мужчина с ником Exotic_Temperature13 выложил на портале Reddit фотографию своей находки. На снимке изображен обнаруженный им в Сербии металлический щит.

«Это даже не Cредневековье — дизайн куда старше. Напоминает ранние иллирийские боевые щиты, возможно, IV-III века до нашей эры. Такие находки в Сербии невероятно редки. Если это подлинник, а похоже, что это так, то перед вами нечто практически бесценное», — написал один из пользователей.

С ним согласились десятки других комментаторов. От некоторых из них автор получил совет срочно отнести щит в национальный музей. Однако многие другие пользователи были настроены куда более скептически.

«Железо возрастом более 2400 лет минерализировалось бы и расслоилось. Практически невозможно, чтобы щит остался целым и лишь с поверхностной ржавчиной», — заявил один из них, предположив, что на самом деле мужчина нашел чугунную шлифовальную пластину от зерновой мельницы начала XX века.

Другой пользователь высказал догадку, что на снимке запечатлено старое дискообразное лезвие бороны от сельскохозяйственной техники середины XX века. Еще один посетитель портала предположил, что речь идет не о щите, а о его современной копии. Однако без проведения экспертизы истину установить не удалось.

