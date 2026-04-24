07:30, 24 апреля 2026

Жуткая находка на пляже восхитила пользователей сети

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пользователь Reddit с ником Doshosi выложил на портале фото жуткой находки на пляже в Нидерландах. На снимке отчетливо виден фрагмент нижней челюсти с четырьмя черными зубами.

«Мне кажется, это зубы млекопитающего, но я не уверен. Быстрый поиск в интернете подсказал мне, что цвет может указывать на достаточно древнее происхождение находки. Может кто-нибудь подтвердить это и, быть может, даже подсказать, какому животному они могли принадлежать?» — попросил автор.

Пользователи сети восхитились предметом, который он обнаружил. «Отличная находка! Вероятно, это олень плейстоценового периода (эпоха, начавшаяся 2,59 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысячи лет назад. Часто неформально именуется "ледниковым периодом" — прим. «Ленты.ру»), обязательно опубликуйте информацию на профильных ресурсах, чтобы получить заключение эксперта», — написал один из них.

Другие комментаторы рассказали мужчине, что зубы, как правило, дают немало информации о том, кому они принадлежали. Они имеют очень характерную форму, зависящую как от рациона животного, так и от способа добывания пищи, уточнили участники обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фото находки на пляже и получил совет немедленно звонить в полицию. В комментариях пользователи предположили, что он обнаружил неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой войны.

    Последние новости

    «Его сердце билось за правду, справедливость, страну и народ». В России назвали огромной потерей уход из жизни Алексея Пиманова

    Названа цель поездки Зеленского на саммит Евросоюза

    Заселившая исполнителей теракта в «Крокусе» оказалась уголовницей со стажем

    Еще одна страна пошла на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Раскрыто истинное отношение колумбийских наемников ВСУ к Украине

    В Армении высказались о возможном вступлении в ЕС

    Украинские военные пожаловались на отсутствие выплат

    Блогерша описала Узбекистан словами «много чего напоминает о России»

    Все iPhone призвали немедленно обновить

    Миллионы рублей социальных выплат ушли родным и друзьям главы ФСС российского региона

    Все новости
