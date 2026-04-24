Жуткая находка на пляже восхитила пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Doshosi выложил на портале фото жуткой находки на пляже в Нидерландах. На снимке отчетливо виден фрагмент нижней челюсти с четырьмя черными зубами.

«Мне кажется, это зубы млекопитающего, но я не уверен. Быстрый поиск в интернете подсказал мне, что цвет может указывать на достаточно древнее происхождение находки. Может кто-нибудь подтвердить это и, быть может, даже подсказать, какому животному они могли принадлежать?» — попросил автор.

Пользователи сети восхитились предметом, который он обнаружил. «Отличная находка! Вероятно, это олень плейстоценового периода (эпоха, начавшаяся 2,59 миллиона лет назад и закончившаяся 11,7 тысячи лет назад. Часто неформально именуется "ледниковым периодом" — прим. «Ленты.ру»), обязательно опубликуйте информацию на профильных ресурсах, чтобы получить заключение эксперта», — написал один из них.

Другие комментаторы рассказали мужчине, что зубы, как правило, дают немало информации о том, кому они принадлежали. Они имеют очень характерную форму, зависящую как от рациона животного, так и от способа добывания пищи, уточнили участники обсуждения.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фото находки на пляже и получил совет немедленно звонить в полицию. В комментариях пользователи предположили, что он обнаружил неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой войны.