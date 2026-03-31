07:30, 31 марта 2026Интернет и СМИ

Мужчина опубликовал фото находки на пляже и получил совет немедленно звонить в полицию

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @axnjack5 / Reddit

Пользователь Reddit с ником Axnjack5 попросил других посетителей портала помочь ему опознать свою находку. Необычный металлический предмет он обнаружил на пляже.

«Выглядит как что-то, что было создано человеком. Кажется, металлическое, на что указывает и вес, с покрытием. Длина — около пяти сантиметров. Поиск в интернете навел меня на какию-то части артиллерийских снарядов времен Второй мировой, но мне кажется, что сходство не полное», — написал автор.

Пользователи в комментариях согласились с выводами поисковых систем. «Это неразорвавшийся боеприпас. Отойдите, прекратите трогать это, вызовите полицию», — написал один из них. Автор последовал совету и вскоре рассказал о визите местного шерифа. Тот, изучив находку, предположил, что перед ним «какой-то взрыватель».

Однако после дополнительной экспертизы выяснилось, что это не взрывоопасный компонент, а электрический. Наиболее вероятный вариант — соленоидное реле.

Ранее другая странная находка на пляже поставила в тупик пользователей сети. Ей оказался зеленый пластиковый контейнер, внутри которого находятся две прозрачные пластиковые капсулы, заполненные прозрачной жидкостью.

