Мужчина опубликовал фото находки на пляже и получил совет немедленно звонить в полицию

Пользователь Reddit с ником Axnjack5 попросил других посетителей портала помочь ему опознать свою находку. Необычный металлический предмет он обнаружил на пляже.

«Выглядит как что-то, что было создано человеком. Кажется, металлическое, на что указывает и вес, с покрытием. Длина — около пяти сантиметров. Поиск в интернете навел меня на какию-то части артиллерийских снарядов времен Второй мировой, но мне кажется, что сходство не полное», — написал автор.

Пользователи в комментариях согласились с выводами поисковых систем. «Это неразорвавшийся боеприпас. Отойдите, прекратите трогать это, вызовите полицию», — написал один из них. Автор последовал совету и вскоре рассказал о визите местного шерифа. Тот, изучив находку, предположил, что перед ним «какой-то взрыватель».

Однако после дополнительной экспертизы выяснилось, что это не взрывоопасный компонент, а электрический. Наиболее вероятный вариант — соленоидное реле.

