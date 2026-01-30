Реклама

04:00, 30 января 2026Интернет и СМИ

Странная находка на пляже поставила в тупик пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @Astrid_Emma / Reddit

Пользовательница Reddit с ником Astrid_Emma поделилась на портале фотографией странного предмета, обнаруженного ею 11 лет назад на одном из пляжей в безлюдном районе Швеции. На снимке изображен зеленый пластиковый контейнер, внутри которого находятся две прозрачные пластиковые капсулы, заполненные прозрачной жидкостью.

«Вероятно, этот предмет выбросило на берег. У меня нет абсолютно никаких идей, что это может быть, разве что зеленый контейнер немного напоминает что-то связанное с военными. В итоге я оставила его там, но у меня сохранились фотографии», — написала девушка, добавив, что в округе нет никаких зданий или производств, а сами капсулы сделаны из очень твердого пластика и полностью герметичны.

Один из комментаторов предположил, что это могут быть фрагменты старого водяного фильтра или насоса, другой предположил, что обнаруженный предмет содержит антидот и должен был помочь при укусе змеи участникам походов в 1950-х.

В итоге выяснилось, что это индивидуальный противохимический пакет, стоявший на вооружении польской армии в 1970-1990-х годах. Он применялся для оказания первой помощи при поражении отравляющими веществами, в том числе химическим оружием.

Ранее сообщалось, что житель Канады обнаружил странный череп с одним рогом недалеко от замка Тинтагель в Великобритании. В итоге мужчина променял загадочную находку на пиво в гостинице.

