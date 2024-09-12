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20:59, 12 сентября 2024Моя страна

Учитель из России установил мировой рекорд по поднятию гири

Учитель истории из Тюменской области установил рекорд мира по поднятию гири

Фото: Unsplash

Российский учитель установил мировой рекорд на Всемирных играх кочевников в Астане. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Тюменской городской думы Есенгалия Ибраева.

Уточняется, что преподаватель истории и обществознания из Тюменской области поднял гирю весом 60 килограммов правой рукой 448 раз. Это испытание длилось пять часов.

При этом, как отмечается в источнике, это не первое достижение спортсмена — ранее он также устанавливал два мировых рекорда два рекорда России.

Ранее в сентябре российской школьнице из Миасса удалось установить мировой рекорд по гибкости. 11-летняя россиянка выполнила трюк со сгибанием и захватом цветка. Ее также запечатлели на видео.

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      Марк Успенский
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