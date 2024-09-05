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19:45, 5 сентября 2024Моя страна

11-летней россиянке удалось установить мировой рекорд по гибкости

11-летней школьнице из Миасса удалось установить мировой рекорд по гибкости

Российской школьнице Ксении Колоколовой из Миасса удалось установить мировой рекорд по гибкости. Об этом сообщает «Пчела».

Утверждается, что девочке всего 11 лет, она воспитанница школы гимнастики и акробатики «Багира». Юная россиянка смогла выполнить трюк со сгибанием и захватом цветка. Ее также запечатлели на видео.

На записи видно, как девочка стоит на столбиках и начинает медленно сгибаться со спины. Все ниже и ниже прогибаясь, россиянка наконец дотягивается до цветка и успешно ухватывает его ртом, возвращаясь затем в исходное положение.

«Я была поражена тем, с какой легкостью и уверенностью она выполнила этот сложнейший элемент», — указала арбитр книги рекордов InterRecord Юделкис Диас. Также она добавила, что достижение девочки «вдохновляет, напоминая, что возможности человека безграничны».

Ранее в Самарской области прошел День физкультурника, на котором пятилетняя участница Любава Яковлева установила рекорд по метанию ножа. Ребенок с дистанции два метра отправил 88 ножей в мишень за короткое время.

Помимо этого, российские силачи из Башкортостана трижды за день обновили мировой рекорд по тяге техники массой более 100 тонн. Незадолго до этого также побила рекорд Елизавета Жаткина из Красноярска — на чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходил в Новосибирске, она взяла в толчке 98 килограммов.

Настало их время!
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      Варвара Кошечкина
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