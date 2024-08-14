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16:05, 14 августа 2024Моя страна

Пятилетняя девочка побила рекорд России по метанию ножа

В Самарской области пятилетняя Любава Яковлева побила рекорд по метанию ножа

Фото: victoras / Shutterstock / Fotodom

В Самарской области прошел День физкультурника, на котором пятилетняя участница Любава Яковлева установила рекорд по метанию ножа. Об этом сообщили власти российского региона во «ВКонтакте».

Утверждается, что ребенок с дистанции два метра отправил 88 ножей в мишень за короткое время. В 2022-м та же девочка, которой на тот момент было три года, попала в мишень 37 ножами.

В целом спортивный праздник отмечался по всему региону, но центральной площадкой стала набережная Волги в Самаре. Там сделали 45 интерактивных площадок, на которых прошли мастер-классы по разным видам спорта.

Участие в Дне физкультурника принял и глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Он заявил, что Самара — «спортивная столица» России.

«У нас замечательные детки, которые сегодня показали свои таланты на каждом из организованных мероприятий. У нас замечательные мастера спорта, которые проявляют свои таланты и являются выдающимися спортсменами нашей великой страны», — подметил глава российского региона. Федорищев добавил, что власти будут восстанавливать инфраструктуру, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы для местных жителей.

Ранее российские силачи из Башкортостана трижды за день обновили мировой рекорд по тяге техники массой более 100 тонн. Незадолго до этого также побила рекорд Елизавета Жаткина из Красноярска — на чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходил в Новосибирске, она взяла в толчке 98 килограммов.

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      Варвара Кошечкина
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