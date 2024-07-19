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17:05, 19 июля 2024Моя страна

Спортсменка из Красноярска установила новый «тяжелый» рекорд России

Спортсменка Жаткина из Красноярска установила рекорд России, взяв в толчке 98 кг

Кадр: Telegram-канал «Министерство спорта Красноярского края»

Новый «тяжелый» рекорд России установила спортсменка из Красноярска Елизавета Жаткина. Об этом сообщает Министерство спорта Красноярского края в Telegram.

По данным ведомства, девушка принимала участие в чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходил в Новосибирске. В первый день мероприятия Жаткина защищала прошлогодний титул чемпионки страны в женском турнире в весе до 49 килограммов. Ее соперницами были Кристина Соболь из Санкт-Петербурга и Полина Андреева из Чувашии. В рывке ни одна из спортсменок не смогла взять 80 килограммов. Победу одержала жительница Северной столицы с результатом 78 килограммов. Второе место и вес 75 килограммов взяла Жаткина. Андреева получила бронзу.

При этом красноярка удивила зрителей, взяв в толчке сначала 90, а затем — 95 килограммов. Этот результат позволил ей взять золото еще и в двоеборье. А третья попытка стала рекордной.

«И вот вам — 17 июля 2024 новый рекорд России — 98 килограммов! Оформлен он сразу по двум протоколам — среди взрослых и среди юниорок до 23 лет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский атлет из Белгорода побил мировой рекорд с гантелью, который держался восемь лет. Спортсмен Давид Шамей установил новый рекорд, подняв одной рукой гантель весом 151 килограмм.

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