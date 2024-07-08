Российский атлет побил державшийся восемь лет мировой рекорд

Атлет из Белгорода поднял гантелю в 151 килограмм и побил мировой рекорд

Российский атлет из Белгорода побил мировой рекорд с гантелей, который держался восемь лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира».

Уточняется, что спортсмен Давид Шамей установил новый рекорд, подняв одной рукой гантель весом 151 килограмм. Ранее лучший результат в этом виде упражнения держался за польским атлетом Матеушом Киелишковски с 2016 года, другим силачам не удавалось его побить.

Как отметил президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер, упражнение считается одним из наиболее сложных в состязаниях силачей, поскольку для его выполнения необходима не только физическая сила, но и хороший уровень координации движений.

В июне мастер спорта России по тяжелой атлетике и чемпион мира по кросслифтингу Алексей Костерин протащил дизельную монтажную автомотрису (АДМ) весом более 37 тонн в депо и установил новый мировой рекорд.