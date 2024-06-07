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21:00, 7 июня 2024Моя страна

Силач из Ярославля протащил вагон весом 37 тонн и установил новый мировой рекорд

Российский атлет протащил вагон весом более 37 тонн и установил мировой рекорд

Кадр: «Вологда Регион»

Россиянин протащил дизельную монтажную автомотрису (АДМ) весом более 37 тонн в депо и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает информационное агентство Вологда Регион.

Мастер спорта России по тяжелой атлетике и чемпион мира по кросслифтингу Алексей Костерин установил рекорд в Вологде. Атлету из Ярославля удалось протащить железнодорожный вагон весом 37,5 тонны на дистанцию 24 метра 60 сантиметров за 54 секунды. Он рассказал, что много тренировался для того, чтобы установить рекорд. 23 года он посвятил тяжелой атлетике, 10 лет — силовому экстриму.

«Есть свои нюансы, как установить поезд. Конечно, очень тяжело. Были у нас тренировки, попробовали один раз, приезжаю домой, лопнули сосуды. Напряжение было на грани!» — рассказал российский спортсмен.

Установление рекорда приурочили к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам, который проходит 6 июня.

Ранее сообщалось, что спортсмен из Омска установил два рекорда на международном турнире по силовому экстриму в городе Гуанчжоу в Китае. Помимо этого силач завоевал на соревнованиях золотую медаль.

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