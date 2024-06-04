Силач из Омска установил два рекорда в Китае

Силач из Омска поднял покрышку весом 505 килограммов в Китае и установил рекорд

Спортсмен из Омска установил два рекорда на международном турнире по силовому экстриму в городе Гуанчжоу в Китае. Об этом сообщает Top24 News со ссылкой на пресс-службу Минспорта Омской области.

Отмечается, что 32-летний россиянин Евгений Марков завоевал на соревнованиях золотую медаль, а также установил два национальных рекорда — поднял гантель весом 120 килограммов и перевернул огромную покрышку весом 505 килограммов.

Как говорится в источнике, в Омске силач известен по ежегодным турнирам «Самый сильный человек», которые обычно проводятся в День города.

Ранее спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд по отжиманиям необычным способом. Россиянин Фанис Хайруллин совершил 60 отжиманий за минуту на тыльной стороне ладони, вывернув кисти рук.