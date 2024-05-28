Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:49, 28 мая 2024Моя страна

Россиянин установил мировой рекорд по отжиманиям необычным способом

Tagilcity.ru: житель Нижнего Тагила отжался 60 раз на тыльной стороне ладони

Кадр: видео со страницы Фаниса Хайруллина во «ВКонтакте»

Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд по отжиманиям необычным способом. Об этом сообщает портал Tagilcity.ru.

Уточняется, что россиянин Фанис Хайруллин совершил 60 отжиманий за минуту на тыльной стороне ладони, вывернув кисти рук. Как поясняет источник, ранее он устанавливал рекорд, отжавшись таким способом 46 раз, однако его рекорд побил другой спортсмен.

«Я решил показать свой максимум, и результат меня порадовал. В этом году планирую установить еще несколько рекордов», — рассказал Хайруллин и добавил, что повторять свой рекорд без особой подготовки он не советует, поскольку это может привести к травме.

Ранее в мае житель Ростова-на-Дону поставил рекорд по количеству сальто за одну минуту. 33-летний Александр Миронов рассказал, что занимается акробатикой с пяти лет и уже устанавливал рекорды мира и Европы по прыжкам в длину, а также работал в цирке.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      В Молдавии задержали вернувшегося из Москвы лидера оппозиционной партии

      49-летняя ведущая отдохнула на яхте в бикини за десятки тысяч рублей

      В США рассказали о давлении на страну со стороны НАТО из-за Украины

      Захарова ответила на слова Борреля о законности ударов Украины по России

      Молодой человек выжил после падения в каньон с высоты 122 метра

      Госдеп высказался о возможности ударов ВСУ американским оружием по России

      На Западе восхитились уроком Путина Зеленскому

      Прокуратура опровергла планы изъять и уничтожить популярную в России книгу

      Хакеры парализовали работу СДЭК. Кто атаковал крупнейшего доставщика России и как этому порадовались на Украине?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше