Россиянин установил мировой рекорд по отжиманиям необычным способом

Tagilcity.ru: житель Нижнего Тагила отжался 60 раз на тыльной стороне ладони

Спортсмен из Нижнего Тагила установил мировой рекорд по отжиманиям необычным способом. Об этом сообщает портал Tagilcity.ru.

Уточняется, что россиянин Фанис Хайруллин совершил 60 отжиманий за минуту на тыльной стороне ладони, вывернув кисти рук. Как поясняет источник, ранее он устанавливал рекорд, отжавшись таким способом 46 раз, однако его рекорд побил другой спортсмен.

«Я решил показать свой максимум, и результат меня порадовал. В этом году планирую установить еще несколько рекордов», — рассказал Хайруллин и добавил, что повторять свой рекорд без особой подготовки он не советует, поскольку это может привести к травме.

Ранее в мае житель Ростова-на-Дону поставил рекорд по количеству сальто за одну минуту. 33-летний Александр Миронов рассказал, что занимается акробатикой с пяти лет и уже устанавливал рекорды мира и Европы по прыжкам в длину, а также работал в цирке.

