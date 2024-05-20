Россиянин поставил рекорд по сальто за одну минуту

Житель Ростова-на-Дону установил рекорд по количеству сальто за одну минуту

Житель Ростова-на-Дону поставил рекорд по количеству сальто за одну минуту. Об этом сообщает региональная редакция «Комсомольской правды».

33-летний Александр Миронов рассказал изданию, что занимается акробатикой с пяти лет и уже устанавливал рекорды мира и Европы по прыжкам в длину, а также работал в цирке.

Тем не менее мужчина мечтал попасть в Книгу рекордов России и выяснил, что для этого необходимо совершить 25 оборотов-прыжков. Изначально спортсмен сомневался в том, что такое количество возможно уместить в одну единицу времени.

«Кстати, уже на 15 сальто выяснилось, что голова начинает кружиться так, что невозможно продолжать. К 20-му элементу оказалось, что уже не хватает сил и выносливости», — поделился Миронов.

Тем не менее, отметил акробат, тренировки принесли свой результат — 19 мая он решил поставить рекорд в одном из торговых центров под Ростовом-на-Дону. Под вниманием случайных прохожих он выполнил подряд 30 сальто, а в минуту уместилось более 20.

В итоге мужчина поблагодарил всех за поддержку и рассказал о том, что в будущем хотел бы подняться на Эльбрус и сделать сальто на вершине.

Ранее в мае первоклассница из Перми Лидия Котельникова, известная также как самая сильная девочка России, установила мировой рекорд. Уточнялось, что семилетняя девочка отжалась 1501 раз и побила свой личный рекорд — 1301 раз без остановки. Новый мировой рекорд зафиксировал Российский союз боевых искусств Пермского края.