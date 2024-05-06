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19:57, 6 мая 2024Моя страна

Девочка-богатырь из России установила мировой рекорд

Самая сильная девочка РФ Котельникова отжалась 1501 раз и побила мировой рекорд

Кадр: Демьян Тарасов

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, известная также как самая сильная девочка России, установила мировой рекорд. Об этом рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте» местный блогер Демьян Тарасов, сопроводив публикацию видеозаписью достижения молодой россиянки.

Рекорд был установлен 5 мая во время региональных Игр боевых искусств «Кубок Пармы». «Пермская девочка-богатырь Лида Котельникова установила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин», — написал блогер.

Семилетняя девочка отжалась 1501 раз, таким образом, побив и свой личный рекорд — 1301 раз без остановки. Новый мировой рекорд зафиксировал Российский союз боевых искусств Пермского края.

Это далеко не первое достижение пермской школьницы. Ранее девочка установив рекорд России по отжиманиям на гвоздях, а также рекорд по отжиманиям на брусьях. При этом первоклассница успевает делать успехи в учебе: девочка хорошо учится и заканчивает первый класс почти на все пятерки.

В апреле сообщалось, что незрячий россиянин стал дайвером и занял второе место на соревнованиях в зачете, где его соперниками были обычные здоровые пловцы. Кроме того, спортсмен установил личный рекорд — погрузился на глубину 45 метров.

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