Девочка-богатырь из России установила мировой рекорд
Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, известная также как самая сильная девочка России, установила мировой рекорд. Об этом рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте» местный блогер Демьян Тарасов, сопроводив публикацию видеозаписью достижения молодой россиянки.
Рекорд был установлен 5 мая во время региональных Игр боевых искусств «Кубок Пармы». «Пермская девочка-богатырь Лида Котельникова установила мировой рекорд по отжиманиям от пола среди женщин», — написал блогер.
Семилетняя девочка отжалась 1501 раз, таким образом, побив и свой личный рекорд — 1301 раз без остановки. Новый мировой рекорд зафиксировал Российский союз боевых искусств Пермского края.
Это далеко не первое достижение пермской школьницы. Ранее девочка установив рекорд России по отжиманиям на гвоздях, а также рекорд по отжиманиям на брусьях. При этом первоклассница успевает делать успехи в учебе: девочка хорошо учится и заканчивает первый класс почти на все пятерки.
В апреле сообщалось, что незрячий россиянин стал дайвером и занял второе место на соревнованиях в зачете, где его соперниками были обычные здоровые пловцы. Кроме того, спортсмен установил личный рекорд — погрузился на глубину 45 метров.