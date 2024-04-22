Незрячий россиянин стал дайвером и установил рекорд

KP.RU: незрячий уралец Войцеховский стал фридайвером и погрузился на 45 метров

Незрячий россиянин Михаил Войцеховский стал фридайвером, занял второе место на соревнованиях в зачете, где его соперниками были обычные здоровые пловцы, а еще установил личный рекорд — погрузился на глубину 45 метров, передает KP.RU.

Уралец рассказал, что потерял зрение в 16 лет из-за отслоения сетчатки. Долгое время он стеснялся своей слепоты и испытывал неудобства, однако со временем понял, что может жить полной жизнью. Он вернулся к любимым хобби, получил образование, женился, затем увлекся парусным спортом. Он устраивал инклюзивные экспедиции на яхтах по Черному, Средиземному и Северному морям.

Фридайвингом — подводным плаванием с задержкой дыхания — он занялся в 2016 году. Изначально он мог задерживать дыхание на 2 минуты 20 секунд, сейчас — уже на 4 минуты. Спустя полгода занятий он попробовал свои силы на соревнованиях по фридайвингу и занял 51 место из 58. Участвовал уралец в общем зачете, соперников инвалидов или с нарушениями зрения у него не было.

«Так я стал первым незрячим фридайвером в России. Плаваю во всех дисциплинах. Прелесть участия не в том, чтобы выиграть. А просто работать на результат, посмотреть на себя в экстремальной ситуации», — отметил он.

С тех пор Михаил успел поучаствовать в соревнованиях на Дальнем Востоке, в Пермском крае, Челябинской области. Лучшим результатом стало второе место в общем зачете.

Персональный рекорд уральца — 45 метров, его он установил в карьере «Лазурный» под Нижним Тагилом. По его словам, ориентироваться на глубине ему помогает компьютер для дайвинга и личные ощущения. Так, объясняет незрячий фридайвер, он знает, когда достиг уровня отрицательной плавучести, поскольку примерно до 15 метров тебя выталкивает на поверхность.

Сейчас в планах россиянина развивать инклюзивный спорт в России, привлекать людей с особенностями зрения в яхтинг и отправится в парусную экспедицию.

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