Выживавший полгода в тундре пенсионер рассказал о дружбе с росомахой и медведем

Выживавший полгода в тундре пенсионер Сергей Ермаков снова собрался в поездку

Российский пенсионер Сергей Ермаков, давно пристрастившийся к северной природе, может провести в условиях тундры целый год. В этом году 70-летнего мужчину пришлось спасать, после того как с ним пропала связь. О подробностях своих путешествий и планах на новые он рассказал в беседе с KP.RU.

Пенсионер рассказал, что, несмотря на пять месяцев, проведенных в тундре, сильное истощение и последующее спасение сотрудниками полиции, уже запланировал новую поездку. Он подчеркнул, что уезжает уже в понедельник, 8 апреля.

Ермаков отметил, что занимался охотой и рыбалкой всю жизнь, это приносило ему доход. Он пояснил, что осваивает участки около трех километров вдоль речки Крестовая, которая впадает в Анадырь. Там, по его заверениям, он успел приручить диких животных: барсуков, медведей и росомаху. Исключение, добавил он, составили лишь волки.

«Край у нас самый отдаленный, зато самый богатый. Хоть и не инспектор, но природу люблю, не могу. Здесь лосей полно, я их охраняю. Недавно с Камчатки соболь пришел», — сказал пенсионер.

Россиянин также опроверг информацию, что он якобы застрял в тундре почти на полгода из-за морозов. По его словам, всему виной стали неполадки в электронике его автомобиля. Однако запасов в его домике не хватало, и к шестому месяцу в тундре он начал чувствовать недомогание. Мужчина питался почками дерняка, заваривал найденные в снегу листья брусники и питался рыбой.

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