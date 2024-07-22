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14:46, 22 июля 2024Моя страна

Российские силачи трижды за день обновили мировой рекорд

В Башкирии побили мировой рекорд по тяге техники массой более 100 тонн

Кадр: страница Эльбруса Нигматуллина во ВКонтакте

Сборная команда Башкортостана установила установила новый мировой «тяжелый» рекорд. Об этом сообщил четырехкратный обладатель звания «Самый сильный человек России», общественный деятель Эльбрус Нигматуллин в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены Денис Вагапов, Айдар Байчурин, Альберт Мустафин, Марсель Мурзин, Арман Утигенов и Алексей Серебряков объединились на экстрим-шоу Сибае. Перед силачами стояла задача отбуксировать тяжелую колесную технику в упряжке за собой по металлической лестнице. Предыдущий рекорд России и Евразии составлял 78 тонн и держался пять лет.

Команда сделала несколько подходов и в течение дня сумела трижды обновить российский и мировой рекорды. Так, первый раз россияне протянули автопоезд весом 88 тонн на восемь метров, тем самым побив предыдущий рекорд. Затем они взяли вес в 106 тонн и отбуксировали его на четыре метра 60 сантиметров. В заключительном подходе спортсмены показали результат в 122 тонны.

Ранее сообщалось, что новый рекорд России установила спортсменка из Красноярска Елизавета Жаткина. Девушка принимала участие в чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходил в Новосибирске, и взяла в толчке 98 килограммов.

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      Варвара Кошечкина
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