Российские силачи трижды за день обновили мировой рекорд

Сборная команда Башкортостана установила установила новый мировой «тяжелый» рекорд. Об этом сообщил четырехкратный обладатель звания «Самый сильный человек России», общественный деятель Эльбрус Нигматуллин в соцсети «ВКонтакте».
Спортсмены Денис Вагапов, Айдар Байчурин, Альберт Мустафин, Марсель Мурзин, Арман Утигенов и Алексей Серебряков объединились на экстрим-шоу Сибае. Перед силачами стояла задача отбуксировать тяжелую колесную технику в упряжке за собой по металлической лестнице. Предыдущий рекорд России и Евразии составлял 78 тонн и держался пять лет.
Команда сделала несколько подходов и в течение дня сумела трижды обновить российский и мировой рекорды. Так, первый раз россияне протянули автопоезд весом 88 тонн на восемь метров, тем самым побив предыдущий рекорд. Затем они взяли вес в 106 тонн и отбуксировали его на четыре метра 60 сантиметров. В заключительном подходе спортсмены показали результат в 122 тонны.
Ранее сообщалось, что новый рекорд России установила спортсменка из Красноярска Елизавета Жаткина. Девушка принимала участие в чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходил в Новосибирске, и взяла в толчке 98 килограммов.