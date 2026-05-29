04:02, 29 мая 2026

Бывший пастор продемонстрировал пенис в продуктовом магазине

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom  

В канадском городе Келоуна суд признал бывшего пастора виновным в демонстрации гениталий в продуктовом магазине. Об этом сообщает iNFOnews.

61-летний Дэниел Джеймс Дункан был заснят камерами видеонаблюдения в октябре 2024 года в магазине Real Canadian Superstore. Сотрудники службы безопасности заметили, как мужчина, прикрывая переднюю часть брюк курткой, демонстрировал половой орган в трех разных зонах магазина в течение примерно десяти минут. В зале находились дети, однако никто из покупателей этого не заметил. Охрана вызвала полицию.

На судебном заседании 25 мая 2026 года Дункан, изначально планировавший оспаривать обвинение, в первый же день процесса признал вину. Судья Мишель Данелюк приняла во внимание доводы защиты: отсутствие предыдущих судимостей, 39 лет брака, общественную работу, поддержку семьи и психотерапевта. Защита настаивала на условном освобождении, чтобы мужчина мог продолжить помогать нейроотличным детям, включая собственных внуков.

Судья приговорила Дункана к 100 часам общественных работ и 18 месяцам испытательного срока. При соблюдении этих условий уголовное дело будет закрыто без внесения записи в его личное дело.

Ранее, в начале 2000-х годов, будучи пастором в Саскачеване, Дункан уже проходил по делу о домогательствах к двум девушкам, но был оправдан за недостатком доказательств. После переезда в Келоуну он работал с детьми с синдромом дефицита внимания. Последний инцидент привел к потере контракта с Министерством детского и семейного развития. Психиатры связали поведение подсудимого с эмоциональными проблемами и стрессом.

Ранее в США фармацевт стал выдавать женщинам рецептурные препараты в обмен на интимные услуги прямо в аптеке. Правоохранители изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы десятки секс-эпизодов.

