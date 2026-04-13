02:03, 13 апреля 2026

Фармацевт стал обменивать секс на лекарства и попал под суд

В США фармацевт начал обменивать рецептурные препараты на интимные услуги
Антонина Черташ
Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

В США фармацевт стал выдавать женщинам рецептурные препараты в обмен на интимные услуги прямо в аптеке. Об этом сообщает Chattanoogan.com.

Сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) закрыли аптеку A+ Pharmacy в городе Чаттануга после того, как заподозрили 56-летнего фармацевта Надера Рабе в нарушении закона ради секса со случайными клиентками. Правоохранители изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы десятки секс-эпизодов. После соития фармацевт не брал с женщин деньги, а просто выдавал таблетки горстью — без аптечных пузырьков. Рабе сначала отрицал обвинения, но после просмотра видео признал, что это правда.

По данным следствия, запечатлены сексуальные контакты с 20–30 разными женщинами. Рабе объяснил свое поведение тем, что «у женщин просто есть фантазии о сексе с фармацевтом».

Рабе попал под суд, ему предъявлены обвинение за продажу лекарств без рецепта. Аптеке аннулировали лицензию на работу с контролируемыми веществами. Заседание суда назначено на 14 апреля.

Ранее в США к 180 годам тюрьмы приговорили стоматолога из штата Алабама, который годами домогался и насиловал подчиненных и пациенток. Мужчину арестовали в апреле 2021 года после ряда жалоб.

