Стоматолог получил 180 лет тюрьмы за изнасилования подчиненных и пациенток

В США стоматолог получил 180 лет тюрьмы за насилие над пациентками

В США к 180 годам тюрьмы приговорили стоматолога из штата Алабама, который годами домогался и насиловал подчиненных и пациенток. Об этом пишет Daily Mirror.

Огромный срок получил 44-летний Джозеф Кларенс Кокс, владевший стоматологической клиникой в городе Гадсден. Мужчину арестовали в апреле 2021 года после ряда жалоб. Следователи, в частности, обнаружили огромную текучку кадров в клинике Кокса с июня 2020 по апрель 2021. Оказалось, что это было связано с постоянными сексуальными домогательствами к сотрудницам и, как позже выяснилось, изнасилованиями.

В итоге восемь бывших подчиненных Кокса свидетельствовали против него. Женщины заявили, что были вынуждены терпеть непристойные замечания и прикосновения. Две пострадавшие из персонала клиники рассказали, что Кокс изнасиловал их на рабочем месте. Кроме того, три пациентки показали, что стоматолог совершал против них насильственные действия сексуального характера во время лечения.

Также выяснилось, что еще в 2012 году против Кокса были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Тогда он получил условный срок и на полгода лишился врачебной лицензии. Во время вынесения приговора в январе судья заявил, что Кокс превратил свою клинику в «личную игровую площадку», и не проявлял уважение ни к одной женщине, переступавшей порог его кабинета.

В итоге стоматолога признали виновным по 12 статьям, связанным с изнасилованиями и приговорили к 180 годам тюрьмы.

В сентябре 2025 года гастроэнтеролога из американского штата Нью-Йорк приговорили к 24 годам тюрьмы за изнасилования пациенток и женщин, с которыми он встречался. Мужчина накачивал своих жертв лекарствами и снимал изнасилования на камеру.

