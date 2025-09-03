Из жизни
02:00, 3 сентября 2025Из жизни

Врач накачивал пациенток наркотиками и насиловал на камеру

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bing Guan / Reuters

В США гастроэнтеролога из Нью-Йорка приговорили к 24 годам тюрьмы за изнасилования пациенток и женщин, с которыми он встречался. Об этом сообщает The New York Times.

34-летнего Чжи Алана Чэна арестовали в декабре 2022 года после того, как возлюбленная обнаружила у него запись собственного изнасилования, во время которого она находилась в бессознательном состоянии. При обыске в квартире врача нашли наркотики и седативные препараты.

В ходе следствия выяснилось, что Чэн накачивал женщин наркотиками, а затем насиловал. В памяти изъятых у него электронных устройств нашли записи десятков подобных преступлений. В одном эпизоде он трогал 37-летнюю пациентку, находившуюся без сознания. В другом, согласно судебным документам, Чэн провел ненужное ректальное обследование 19-летней пациентке, затем ввел ей через катетер седативный препарат и изнасиловал.

В 2023 году девушка подала в суд на больницу. Пострадавшая утверждает, что рассказала администрации о нападении, но против Чэна не приняли никаких мер.

Точное количество жертв врача не называется, однако известно, что это были женщины в возрасте от 19 до 47 лет. В июне он согласился на сделку со следствием и признал часть из 50 обвинений. 28 августа его приговорили к 24 годам тюрьмы с последующими 10 годами надзора. Власти признали, что Чэн заслуживает более сурового наказания, однако согласились на сделку, чтобы другим пострадавшим не пришлось публично рассказывать о пережитом на судебных заседаниях.

Ранее в Великобритании пастора отправили в тюрьму за изнасилования прихожанок. Мужчина принуждал их к сексу под предлогом изгнания демонов.

    Все новости