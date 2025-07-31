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02:00, 31 июля 2025Из жизни

Пастора отправили в тюрьму за секс ради изгнания демонов

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: AnnaStills / Getty Images

Пастор изнасиловал несколько прихожанок под предлогом изгнания демонов. Об этом сообщает BBC News.

61-летний Уолтер Масоча, профессор Университета Стерлинга, совершал преступления с 2006 по 2012 год. Это стало происходить после того, как он переехал в Шотландию из Зимбабве и основал церковь «Агапе для всех наций», провозгласив себя ее главой. Он принуждал женщин к сексуальным действиям, утверждая что является «даром бога» и должен «очистить их от нечистой силы».

Одна из жертв рассказала суду, как Масоча заставлял ее целовать свои «святые губы», а затем насиловал, прикрываясь религиозными мотивами. Другая пострадавшая смогла сбежать, когда он попытался изнасиловать ее в спальне. Судья Сьюзан Крейг назвала преступления отвратительными и приговорила пастора к 10 годам тюрьмы с пожизненной регистрацией в качестве сексуального преступника.

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Это уже не первый суд над Масочей — в 2015 году его осудили за аналогичные преступления, но затем оправдали. Новое дело возбудили после заявлений других жертв. Прокурор Майкл Макинтош заявил: «Масоча был не пастором, а хищником, считавшим себя неприкосновенным».

Ранее сообщалось, что в Таиланде продолжаются разбирательства по поводу мошенницы, которая соблазнила по меньшей мере 12 известных в стране буддийских монахов и настоятелей храмов и выманила у них 385 миллионов батов (957 миллионов рублей). Скандал разгорелся в июне после того, как настоятель храма в центре Бангкока внезапно сложил с себя сан, порвал связи с семьей и уехал из Таиланда.

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