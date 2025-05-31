Боевой лазер российского спецназа попал на видео

Работа боевого лазера российского спецназа «Кочевник» в зоне специальной военной операции (СВО) по уничтожению вражеских беспилотников (БПЛА) попала на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Новые угрозы, выявленные в ходе СВО, заставили искать альтернативные методы противодействия. Благодаря развитию новых технологий лазерные системы стали эффективным инструментом для уничтожения украинских БПЛА», — говорится в публикации.
Ранее белорусский лазерный комплекс «Шафран» смог поразить дрон на испытаниях.