Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:37, 15 мая 2025Наука и техника

Поражение дрона белорусским лазером показали на фото

Испытания лазерного антидронового комплекса «Шафран» показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Белорусский лазерный комплекс «Шафран» поразил дрон на испытаниях. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Я-военный.Бел».

На снимках показана вспышка от воздействия антидронового лазера на квадрокоптер и падение поврежденного аппарата. В сообщении отметили, что дрон перехватили разработанным научно-техническим центром «ЛЭМТ» комплексом.

Также канал опубликовал фотографию комплекса на шасси трехосного грузовика и рендер, демонстрирующий оборудование «Шафрана».

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В феврале первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в ближайшее время получит лазерный комплекс.

В июне 2024 года агентство «Sputnik Беларусь» сообщило, что Москва и Минск подготовили к испытаниям на территории России новый боевой лазер для борьбы с дронами. Комплекс состоит из источников питания, системы охлаждения, рабочего места оператора и подвижной установки, которая соединяется с источником лазерного излучения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    Возможное влияние переговоров в Стамбуле на курс рубля оценили

    Захарова описала позицию Украины на переговорах спортивной метафорой

    Сотрудников российского издательства попросили арестовать по делу о пропаганде ЛГБТ

    Поражение дрона белорусским лазером показали на фото

    Россиянам перечислили симптомы смертельно опасной мышиной лихорадки

    Милош Бикович сравнил один период отцовства с мрачным тоннелем

    Двух членов ИГИЛ осудили в России за попытку подрыва суда

    Захарова оценила наряд Зеленского

    Появились детали расследования дела московских издателей о пропаганде ЛГБТ в книгах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости