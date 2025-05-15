Поражение дрона белорусским лазером показали на фото

Испытания лазерного антидронового комплекса «Шафран» показали на фото

Белорусский лазерный комплекс «Шафран» поразил дрон на испытаниях. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Я-военный.Бел».

На снимках показана вспышка от воздействия антидронового лазера на квадрокоптер и падение поврежденного аппарата. В сообщении отметили, что дрон перехватили разработанным научно-техническим центром «ЛЭМТ» комплексом.

Также канал опубликовал фотографию комплекса на шасси трехосного грузовика и рендер, демонстрирующий оборудование «Шафрана».

В феврале первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в ближайшее время получит лазерный комплекс.

В июне 2024 года агентство «Sputnik Беларусь» сообщило, что Москва и Минск подготовили к испытаниям на территории России новый боевой лазер для борьбы с дронами. Комплекс состоит из источников питания, системы охлаждения, рабочего места оператора и подвижной установки, которая соединяется с источником лазерного излучения.