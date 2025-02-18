Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:07, 18 февраля 2025Наука и техника

Российский «Панцирь» получит лазер

Мантуров: ЗРПК «Панцирь» в ближайшее время получит лазерный комплекс
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» в ближайшее время получит лазерный комплекс. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Сегодня работа ведется по лазерному комплексу, который в том числе будет использоваться на "Панцирях" в ближайшее время», — сказал он на полях международной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Мантуров подчеркнул, что «Панцирь» постоянно модернизируется. В частности, недавно он получил мини-ракеты, которые позволяют не тратить более дорогие боеприпасы на поражение малоразмерных дронов. По его словам, это вызвало дополнительную заинтересованность у иностранных заказчиков.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В январе 2024 года источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что перспективные российские ЗРК получат системы радиоэлектронной борьбы и лазеры для подавления оптики дронов. Соответствующие требования к системам нового поколения, которые придут на смену комплексам «Тор» и «Стрела-10», утверждены военным ведомством.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и США завершились

      Россия и США обсудили инвестиции после завершения конфликта на Украине

      Около сотни россиян застряли за границей из-за многократного переноса рейса

      Госсекретарь США высказался об отмене санкций Запада против России

      Российская пенсионерка едва не осталась без дома из-за телефонных аферистов

      В «Тракторе» ответили на информацию о снятии хоккеистов команды с самолета за дебош

      Россиян предупредили об ужесточении наказания за старые газовые плиты

      Помощник президента высказался о сближении России и США после переговоров

      Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ «Солнцепеком»

      В России перечислили всех необходимых участников переговоров по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше