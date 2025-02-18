Российский «Панцирь» получит лазер

Мантуров: ЗРПК «Панцирь» в ближайшее время получит лазерный комплекс

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» в ближайшее время получит лазерный комплекс. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Сегодня работа ведется по лазерному комплексу, который в том числе будет использоваться на "Панцирях" в ближайшее время», — сказал он на полях международной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Мантуров подчеркнул, что «Панцирь» постоянно модернизируется. В частности, недавно он получил мини-ракеты, которые позволяют не тратить более дорогие боеприпасы на поражение малоразмерных дронов. По его словам, это вызвало дополнительную заинтересованность у иностранных заказчиков.

В январе 2024 года источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что перспективные российские ЗРК получат системы радиоэлектронной борьбы и лазеры для подавления оптики дронов. Соответствующие требования к системам нового поколения, которые придут на смену комплексам «Тор» и «Стрела-10», утверждены военным ведомством.