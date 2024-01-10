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18:14, 10 января 2024Наука и техника

Новые российские ЗРК получат лазеры и системы РЭБ

«Известия»: перспективные российские ЗРК получат лазеры и системы РЭБ

Фото: РИА Новости

Перспективные российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) получат подавляющие оптику беспилотников противника лазеры и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщают «Известия».

Согласно газете, соответствующие тактико-технические требования к системам противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения, которые в конце 2020-х — начале 2030-х годов придут на смену «Тор» и «Стрела-10» и ряду других ЗРК, утверждены военным ведомством.

«Средства радиоэлектронной борьбы будут сбивать с курса летательные аппараты противника, вводить их в заблуждение, чтобы они не достигали поставленных целей», — сказал бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил (ВВС) Айтеч Бижев.

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По словам военного эксперта Виктора Мураховского, в одном изделии объединятся РЭБ, ракеты и подавитель оптического сигнала, то есть лазерный излучатель. «Кто будет отвечать за реализацию утвержденного технического задания, будет иметь большое значение», — отметил специалист.

В октябре 2023 года в концерне «Калашников» сообщили о досрочном выполнении гособоронзаказа по поставке зенитных управляемых ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10» и его модификаций.

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      Иван Потапов
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