11:47, 29 мая 2026Экономика

Российский фондовый рынок опустился до минимума

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2560 пунктов впервые с ноября прошлого года
Платон Щукин
Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В начале торгов в пятницу, 29 мая, российский фондовый рынок укрепился в пессимистических настроениях. Индекс Мосбиржи опускался ниже 2560 пунктов, что стало минимумом с ноября прошлого года, свидетельствуют данные площадки.

С начала мая показатель оставался стабильным, однако за последнюю неделю потерял около ста пунктов. С весенних максимумов падение достигло уже 350 пунктов.

По мнению аналитиков, основным фактором, толкающим фондовый рынок вниз, остается геополитика, перебить которую не могут даже растущие цены на нефть. Заявление МИД России о подготовке ударов по Украине снизило надежды на скорое прекращение боевых действий, что привело к распродаже акций.

Дополнительное давление оказывает ситуация с дивидендами у ряда компаний. В частности, банк ВТБ решил направить на них не 50, а 25 процентов от чистой прибыли, а также объявил о дополнительной эмиссии, что привело к снижению акций. Также от выплаты дивидендов, несмотря на рост чистой прибыли, отказался «Норникель».

Дополнительно на текущие тенденции влияет наметившееся снижение мировых нефтяных котировок, что давит на российские доходы от экспорта. На фоне улучшения ситуации в Ормузском проливе и сообщений о готовности Ирана и США объявить перемирие сроком на 60 дней стоимость фьючерсов на рынке падает до минимумов с начала конфликта.

