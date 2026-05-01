Бойцы 78-й десантно-штурмовой бригады ВСУ несут потери в боях за Кондратовку

Военнослужащие из «элитной» 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут значительные потери в боях за Кондратовку в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Северный Ветер».

«Для обороны Кондратовки враг задействует наиболее мотивированных националистов из состава 78 ОДШБр. Сообщения родственников украинских военнослужащих показывают, что "элита" ВСУ несет существенные потери», — говорится в публикации.

Ранее «Северный ветер» сообщал, что на Украине были вынуждены признать, что из рядов ВСУ начала массово сбегать «элита». Также отмечается, что традиционно командование ВСУ оставляет наиболее подготовленных военнослужащих в районах, где не ведутся активные боевые действия, однако в настоящее время для украинских бойцов нет безопасных участков фронта.