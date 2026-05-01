Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:56, 1 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о значительных потерях среди «элиты» ВСУ в Сумской области

Бойцы 78-й десантно-штурмовой бригады ВСУ несут потери в боях за Кондратовку
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Военнослужащие из «элитной» 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут значительные потери в боях за Кондратовку в Сумской области. Об этом пишет Telegram-канал «Северный Ветер».

«Для обороны Кондратовки враг задействует наиболее мотивированных националистов из состава 78 ОДШБр. Сообщения родственников украинских военнослужащих показывают, что "элита" ВСУ несет существенные потери», — говорится в публикации.

Ранее «Северный ветер» сообщал, что на Украине были вынуждены признать, что из рядов ВСУ начала массово сбегать «элита». Также отмечается, что традиционно командование ВСУ оставляет наиболее подготовленных военнослужащих в районах, где не ведутся активные боевые действия, однако в настоящее время для украинских бойцов нет безопасных участков фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok