Важный для оборонной промышленности металл рекордно подорожал

FT: На фоне ограничения поставок из Китая германий подорожал с 2023 года в 5 раз

Цена германия — редкого металла, активно используемого в оборонной промышленности, в том числе при производстве реактивных истребителей, — резко поднялась из-за дефицита, связанного с ограничением поставок из Китая, до максимума с начала наблюдений. Об этом пишет Financial Times (FT).

Отмечается, что с начала 2023 года, когда металл стоил около тысячи долларов за килограмм, его стоимость подскочила в пять раз и находится на рекордных отметках за всю историю наблюдения.

Китай является крупнейшим в мире производителем германия. Он снижает поставки в ответ на действия США и Нидерландов, запрещающих продавать китайским компаниям продукцию и оборудование, связанные с производством продвинутых микрочипов. Как напоминает FT, Россия также традиционно была одним из крупных поставщиков германия, но введенные против страны санкции ограничили доступ Запада к ее продукции.

«Раньше мы покупали у поставщиков 100 килограммов германия, а теперь мы счастливы, если удается получить 10, причем по цене в три или четыре раза выше», — цитирует издание трейдера Lipmann Walton & Co. Аарона Джерома, отметившего, что китайские ограничения «сделали невозможным существование спотового рынка».

Ранее о том, что, после того как Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов, промышленность ФРГ начало лихорадить — запасы сокращаются, а ряд производств рискуют встать, — писало немецкое издание Handelsblatt.

