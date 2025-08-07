Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 7 августа 2025Экономика

Зависимость Европы от Китая превзошла все ожидания

Handelsblatt: Промышленность ФРГ встанет без редкоземельных металлов из Китая
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Jim Regan / Reuters

После того как Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов, немецкую промышленность начало лихорадить — запасы сокращаются, а ряд производств рискуют встать, так как это сырье используется для производства магнитов, например, в автомобилестроении. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на исследование, проведенное Австрийским институтом анализа цепочек поставок (ASCII).

Там отмечается, что сложившаяся чрезвычайная ситуация стала результатом многолетнего пренебрежения. Если, например, Япония приняла меры к снижению зависимости от Китая, то Европа оставалась пассивной. Исследователи изучили глобальные торговые цепочки в общей сложности 170 стран и проанализировали их зависимость от 168 видов редкоземельных металлов. Оказалось, что зависимость Европы от Китая в плане поставок редкоземельных металлов выше, чем считалось прежде.

Материалы по теме:
США хотят задушить экономику Китая. Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
США хотят задушить экономику Китая.Как Пекин будет спасать себя и почему Россия от этого выиграет?
13 января 2025
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Например, только по цепочке создания магнита 98 процентов всего импорта ЕС приходится на Китай, который контролирует 91 процент мировой переработки редкоземельных металлов.

Подчеркивается, что 77 из 168 рассмотренных товарных категорий имеют высокую значимость для немецкого экспорта.

До этого министерство экономики ФРГ высказало опасения по поводу того, что из-за пошлин США на товары из КНР в Европу может хлынуть поток дешевых товаров из Китая. А это может разрушить местные рынки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Врач назвала способ избежать отравления «паленым» алкоголем

    Шесть российских туристов пострадали в аварии в Турции

    Спустя две недели из-под завалов рухнувшего дома в Саратове спасли кошку

    Зеленский переговорил с канцлером Германии

    Apple частично перенесет производство iPhone в США

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Ушаков рассказал об изменении позиции России по Украине в преддверии встречи с Трампом

    Кремль заявил о приемлемом предложении от США

    Названы предполагаемые предложения Уиткоффа Путину по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости