В Германии заговорили об уничтожении целых отраслей промышленности

Хабек: Приток дешевых товаров из Китая может разрушить европейские рынки

После того как власти США ввели повышенные тарифы на импортную продукцию, в Европу может хлынуть поток дешевых товаров из Китая. Об этом предупредил исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, такое развитие событий чревато разрушением европейских рынков из-за резкого падения цен. Хабек подчеркнул, что ЕС испытает сильное дефляционное давление. Поначалу товары будут становиться все более привлекательными для потребителей, однако в итоге, может возникнуть риск уничтожения некоторых отраслей промышленности. А это означает банкротство производителей.

Ранее Хабек пригрозил президенту США Дональду Трампу ответом на пошлины и дал понять, что время покажет, чья экономика сильнее. По словам немецкого министра, новые пошлины США можно сравнить с началом конфликта на Украине, а значит и реакция должна быть соразмерной.

В начале марта Хабек заявил, что Европейский союз не позволит Вашингтону помыкать собой.