Германия предупредила о приближении всеобъемлющего конфликта

Хабек: Из-за США мы слепо идем к всеобъемлющему таможенному конфликту

Европейский союз (ЕС) не позволит Соединенным Штатам помыкать собой. Об этом предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Его процитировало ТАСС.

Он пояснил, что в случае введения американских пошлин на европейские товары ЕС ответит сплоченно и уверенно. При этом он признал, что сейчас дело идет к всеобъемлющему таможенному конфликту. По мнению Хабека, имеет место закручивание тарифной спирали, начало которой положили односторонние и необоснованные пошлины США против Канады, Мексики и Китая. Однако в такой торговой войне нет победителей.

«Результатом становится еще большая неопределенность на рынках, еще большая инфляция, более высокие цены, меньшая инвестиционная безопасность», — уверен Хабек.

Во второй половине февраля он уже выступал с резкими заявлениями по поводу ухудшения экономических отношений США с их партнерами. В частности, министр предупреждал, что Германия не должна пресмыкаться перед США ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Хабек обвинил Вашингтон в том, что тот бросает вызов основам западных ценностей.