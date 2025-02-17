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11:34, 17 февраля 2025Мир

Кандидат в канцлеры Германии призвал не пресмыкаться перед США

Кандидат в канцлеры ФРГ Хабек: Германия не должна пресмыкаться перед США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Ни при каких обстоятельствах Германия не должна пресмыкаться перед США. Об этом заявил кандидат на пост канцлера, министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, сообщает N-TV.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа бросает вызов самим основам западных ценностей. Они начали лобовую атаку на общие западные ценности. Ни при каких обстоятельствах мы не должны пресмыкаться перед американцами», — сказал он.

По словам политика, немцы не будут слушать рекомендации американцев и примут свое собственное решение относительно голосования на предстоящих в стране выборах в парламент.

Ранее Хабек заявил, что администрация Трампа является не консервативной, а авторитарно-революционной. Он также обвинил Вашингтон в безжалостном сворачивании основополагающих идей демократии.

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