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16:26, 15 февраля 2025Мир

Кандидат в канцлеры Германии высказался о новой администрации США

Кандидат в канцлеры Германии Хабек назвал новую администрацию США авторитарной
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Кандидат в канцлеры Германии от партии «Зеленые» Роберт Хабек назвал новую администрацию президента США Дональда Трампа не консервативной, а авторитарно-революционной. Такое мнение политик высказал в подкасте издания Zeit.

Хабек обвинил администрацию США в безжалостном сворачивании основополагающих идей демократии в ответ на критику европейских стран, высказанную вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Американский политик в пятницу, 14 февраля, в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

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По словам Хабека, сейчас США руководят «не консерваторы или то, что когда-то подразумевалось под консерваторами. Это авторитарно-революционная администрация».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл ответ Евросоюза на введение президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. По словам Шольца, мировой экономике «нужно меньше торговых барьеров, а не больше».

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