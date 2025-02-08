Шольц раскрыл ответ ЕС на введение Трампом пошлин

Шольц: ЕК отреагирует в течение нескольких часов, если США введут пошлины

Европейская комиссия (ЕК) отреагирует в течение нескольких часов, если президент США Дональд Трамп анонсирует введение пошлин на товары из Европейского союза (ЕС). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Я полагаюсь на сотрудничество, а не на конфронтацию. Мы протягиваем руку, потому что введение тарифов никому не выгодно. Если США все же ведут пошлины, Еврокомиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов», — подчеркнул политик.

По словам Шольца, мировой экономике «нужно меньше торговых барьеров, а не больше». Канцлер резюмировал, что он стремится к тому, чтобы Евросоюз держался вместе и дал ясно понять, что «сообщество с его 450 миллионами жителей сильно и способно действовать в ответ».

3 февраля вице-канцлер ФРГ и министр экономики от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что страны Европы готовы ввести пошлины против США, если США обложат пошлинами товары из Евросоюза.

1 февраля Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к США.