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01:54, 3 февраля 2025Экономика

Германия заявила о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Европа готова ввести ответные пошлины против США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Вице-канцлер Германии и министр экономики от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что страны Европы готовы ввести пошлины против США, если американский лидер Дональд Трамп обложит пошлинами товары из Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разъясним это американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, мы не можем позволить, чтобы нами помыкали», — сказал он. Хабек также подчеркнул, что немецкая экономика является самой уязвимой в Европе.

Ранее Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к США.

Белый дом также ранее подтвердил планы американского лидера ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая. Они вступили в силу с 1 февраля.

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